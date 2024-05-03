Kansere yaş önerileri. Uzmanlardan hayat kurtaran açıklamalar

Kanser, ölümcül bir hastalık olarak bilinir ve yaş ile ilgili konular gündemdeki yerini korumakta.

Kanserin genç yaşlarda görülmesi endişe yaratmaktadır ve bu konuda uzmanlar uyarılarda bulunmakta.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, akciğer kanserinin özellikle sigara kullanımı nedeniyle erkekler arasında daha yaygın olduğunu belirtmiş ve şunları ekledi:

"Akciğer kanseri, genellikle erkeklerde görülür ve bunun ana sebebi sigaradır. Son dönemlerde artan hava kirliliği nedeniyle akciğer kanseri vakalarında ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Akciğer kanseri vakaları artık 30'lu yaşlara kadar görülmektedir. Çevresel faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir."

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ise, genetik yatkınlığı olan bireylerde genç yaşlarda kolon kanseri görülme sıklığının arttığını vurgulayarak, sağlıklı beslenmenin ve işlenmiş gıdalardan kaçınmanın önemini dile getirdi.

Prof. Dr. Cindoruk, kolon kanserinin dünya genelinde en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu ifade etmiş ve 50 yaş üstünde artış gösteren bu kanser türünün, son yıllarda 40 yaş altı bireylerde de, özellikle obezite bağlantılı olarak, görülme sıklığının arttığını belirtti.

BMJ Oncology'de yayımlanan bir araştırmaya göre, 2019 yılında 50 yaş altı bireylerde görülen kanser vakası sayısı 3,26 milyona yükselmiştir. Bu, 1990 yılına kıyasla %79'luk bir artış anlamına gelmekte.

Uzmanlar, aşırı kilo, kırmızı et ve tuz tüketiminin artması, alkol ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörlerin 14-49 yaş aralığındaki kanser vakalarının artışına katkıda bulunabileceğini düşünmektedirler. Ayrıca, kalıtsal faktörlerin de etkili olabileceği üzerinde durulmakta.

Kanser Belirtileri Nelerdir?

Kanser, günümüzde kalp hastalıklarının ardından dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Erken teşhis sayesinde, birçok kanser hastası beklenenden daha uzun yaşamaktadır. Yani, kanserde erken teşhis hayat kurtarıcıdır. Kanser belirtilerini bilmek, hastaların zamanında doktora başvurmalarını ve gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlar. İşte kanser hastalarında sıkça görülen 5 belirti:

• Açıklanamayan kilo kaybı: Eğer beslenme ve aktivite alışkanlıklarınızda önemli bir değişiklik yapmadan hızlı bir şekilde kilo kaybediyorsanız, doktora başvurmalısınız. 10 kg ve üzeri kilo kaybı dikkate değerdir. Her kilo kaybı kanser anlamına gelmese de, incelenmesi önemlidir.

• Halsizlik ve yorgunluk: Burada bahsedilen yorgunluk, normal bir iş gününün ardından hissedilen yorgunluktan farklıdır. Yeterince uyusanız ve dinlenseniz bile sürekli yorgun ve bitkin hissediyorsanız, bu durum kanser hücrelerinin vücudun enerji kaynaklarını tükettiğinin bir işareti olabilir. Eğer yorgunluk ve halsizlik yaşam kalitenizi etkiliyorsa, bir doktora görünmelisiniz.

• Ateş: Ateş, birçok enfeksiyon hastalığında görülen bir belirtidir. Kanser hastalarında ise ateş genellikle sebepsizdir ve enfeksiyon belirtisi olmadan ortaya çıkar. Ateş, özellikle geceleri yükselir ve terleme ile birlikte olabilir.

• Ağrı: Ağrı, genellikle altta yatan bir sorunun göstergesidir. Kanser hastalarında ağrı, genellikle şiddetli ve kroniktir. Kanserli dokunun yarattığı basınç, metastaz ve kanserin yaydığı kimyasallar nedeniyle ağrı oluşabilir. Eğer vücudunuzun belirli bir bölgesinde sürekli şiddetli ağrı yaşıyorsanız, bir doktora danışmalısınız.

• Cilt değişiklikleri: Cilt, vücudumuzu kaplayan en büyük organdır. Ciltte solukluk, sarılık, morarma gibi değişiklikler dikkat gerektirir. Benlerdeki renk ve şekil değişiklikleri de uyarıcı olabilir.

Bu belirtiler en sık rastlanan kanser belirtileridir. Ancak, etkilenen organa göre farklı belirtiler de ortaya çıkabilir. Örneğin:

• Meme: Memede veya koltukaltında ele gelen kitleler, memede renk ve şekil değişiklikleri, akıntı ve meme başının içe çekilmesi gibi belirtiler dikkat edilmesi gerekenler arasındadır.

• İdrar kesesi: İdrar yaparken ağrı ve idrardan kan gelmesi önemli belirtilerdir.

• Bağırsak: Uzun süren ishal veya kabızlık, rektumda ağrı ve dışkıdan kan gelmesi gibi belirtiler önemlidir.

• Akciğer: Uzun süre geçmeyen öksürük ve kanlı balgam, doktora başvurulması gereken durumlardır.

• Sindirim sistemi: Sık sık yemek yedikten sonra hazımsızlık ve mide ekşimesi, yutma güçlüğü, midede dolgunluk hissi, mide bulantısı ve kusma, karın ağrısı ve iştah kaybı gibi belirtiler önemlidir.

• Ağız ve dil: Ağız ve dilde beyaz veya kırmızı lezyonlar, geçmeyen yaralar, dudaklarda ve diş etlerinde kanama gibi belirtiler dikkat gerektirir.

• Nörolojik: Sürekli baş ağrısı, baş ağrısı ile birlikte kusma, nöbet geçirme, görme ve işitme problemleri gibi belirtiler önemlidir.

• Vücutta: Ele gelen herhangi bir kitle mutlaka doktor tarafından incelenmelidir.

• Kadınlar: Anormal vajinal kanamalar önemlidir.