ABD askeri helikopteri Japonya’ya indi

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Atsugi şehrinden kalkış yapan helikopter, Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni şehrine doğru ilerlerken motor arızası yaşadı. Pilot, yerel saatle 10:55'te acil iniş gerçekleştirdi.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, helikopterde bulunan 12 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Helikopter, saat 12:40'ta yeniden kalkarak Atsugi'deki askeri üsse döndü. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.