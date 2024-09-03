ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi tutuklandı

İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisinde görevli askerinin başına çuval geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD'ye ait amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirerek eylem yaptı.

Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı. İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 15 kişiden oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası 15 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.