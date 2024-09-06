ABD askerinin başına çuval geçirenlere tahliye kararı çıktı

İzmir Limanı'na demirleyen USS Wrap savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 10'unun tutuklanmasına karar verilmişti.

Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi oldukları belirtilen 10 kişi, mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi tutuklandı

Son gelişmelere göre, tutuklanan bu 10 kişi için tahliye kararı verildi. TGB'den yapılan açıklamada, mahkemenin verdiği tahliye kararının detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Tahliye kararı, ilgili mahkeme tarafından, sürecin mevcut yasal çerçevesi içinde alınmış bir karar olarak değerlendirildi.