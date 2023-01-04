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  • Saddam'ı yakalayınca ilk iş bakın ne yapmışlar? Amerikalı başçavuş 20 yıl sonra itiraf etti

Saddam'ı yakalayınca ilk iş bakın ne yapmışlar? Amerikalı başçavuş 20 yıl sonra itiraf etti

ABD ordusu tarafından 2003 yılında yakalanan Irak lideri Saddam Hüseyin’in yakalandığı sırada söylenen ilk sözler açıklandı. Başçavuş Kevin Holland, Saddam’a “Başkan Bush selamlarını iletiyor” dediğini ifade etti.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:31
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ABD askerleri Saddam'ı yakalayınca ilk iş bakın ne yapmışlar. başçavuş 20 yıl sonra itiraf etti

Saddam'ı yakalayınca ilk iş bakın ne yapmışlar? Amerikalı başçavuş 20 yıl sonra itiraf etti
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ABD’de bir donanma gazisinin Danger Close adlı podcast yayınında konuşan Başçavuş Kevin Holland, Irak’ın devrik lideri Saddam hakkında hiç duyulmamış şeyleri anlattı.

KÜÇÜK BİR KASABADA BULUNMUŞ

Sunucu Carr, Hüseyin’in saklandığı küçük kasaba Ad-Dawr’daki görevi hakkında soru sormadan önce, “Bunun hakkında konuşup konuşamayacağımızı bilmiyorum” dedi. Ardından Holland, bir çiftliğin yakınındaki küçük bir saklanma alanında bitkin Saddam’ı nasıl bulduklarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak yanıt verdi.

“OLDUKÇA DÖVÜLDÜ”

Holland, Hüseyin’in yakalanması sırasında nasıl davrandığına dair daha fazla ayrıntı vermeden önce “Oldukça dövüldü” ifadelerini kullandı. Holland, Saddam’ın ilk sözlerini İngilizce olarak söylediğini belirtirken “Irak’ın başkanı olduğunu ve müzakereye hazır olduğunu" söyledi ve bunu İngilizce olarak söyledi. Biz de "O geçti’ dedik” diye konuştu.

İLK SÖZLERİ “BUSH’UN SELAMI VAR” OLMUŞ

Kendisinin Saddam’a ilk sözünün ise “Başkan Bush selamlarını iletiyor” olduğunu ifade etti. Irak’ın devrik lideri Saddam, 30 Aralık 2006’da idam edilmişti.

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Asker
4.01.2023 09:51
Saddam tam bir Türk dostu idi binlerce Türk'e iş sahası açtı ,binlerce kamyoncu iş yapıyordu .Bu coğrafyada Müslüman kanı akıyorsa ABD ye uşaklık yapan Müslümanlar yüzünden.  
 
mmt
4.01.2023 09:37
bunlara yardım eden siyasiler dilerim kahrolur.  
 
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