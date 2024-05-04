Yılmaz Özdil: Biz bu filmi 2019'da izledik

Günlerdir beklenen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi nihayet gerçekleşti. CHP Lideri’nin 1 Mayıs kutlamaları için Taksim’e yürütülmemesi sonrası iptal edilir mi sorularının ayyuka çıkmasına rağmen gerçekleştirilen görüşmeye liderlerin birbirine verdikleri hediyeler ve oturma düzeni bir hayli tartışma yarattı.

Gazeteci Yılmaz Özdil ise çoğunluğun katıldığı koltuk ve hediye meselelerini pas geçerek daha ilginç bir konuya dikkatleri çekti.

Görüşmenin yandaş medya tarafından köpürtüldüğü iddiasında bulunan Özdil, konu hakkındaki yorumlarına “1 Mayıs'ta yaşanan polis devleti şovlarından sonra bu randevuyu iptal etmesi gerekirdi ama hiç istifini bozmadı” eleştirisinde bulunarak başladı.

Görüşmenin en somut sonucunun konuşulmadığını vurgulayan “Hemen, şu anda internete girin, Google'a girin: Ekrem İmamoğlu yazıp arayın lütfen. 12 milyon sonuç çıkıyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun şu anda medyadaki görünürlüğünün, medya popülaritesinin skoru 13 milyon. İçinde Ekrem İmamoğlu geçen 13 milyon haber var demek bu internette. Mansur Yavaş yazıp arayın lütfen 7 milyon sonuç çıkıyor. Mansur Yavaş'ın medyadaki görünürlüğü bu: 7 milyon. Cemil Tugay yazıp arayın lütfen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, 3 milyon sonuç çıkıyor. Hal böyleyken Özgür Özel yazıp arayın lütfen, 65 milyon sonuç çıkıyor” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL ERDOĞAN'I SOLLADI

CHP Lideri Özel'in şu anda medyadaki görünürlüğünün Ekrem İmamoğlu’nun 5 katı, Mansur Yavaş'ın 10 katı olmasının ilginç olduğunu savunan Özdil sözlerine “Özel’in görünürlülüğü 31 Martta seçimi kazanan bütün belediye başkanlarının toplamından 3 katı fazla” dedi. Ortaya çıkan bu durumu “Yandaş medya Özgür Özel'i parlatmak için öylesine andı ki Tayyip Erdoğan yazıp arayın lütfen 21 milyon sonuç çıktığını görürsünüz. Yani Özgür Özel'in şu anda medyada kapladığı alan, şu an medyadaki popülerliği, Tayyip Erdoğan'ın bile üç misli” diye devam etti.

Özdil “42 yıldır bu ülkeyi gözlemleyen bir medya profesyoneli olarak söylüyorum ki böyle bir istatistik tablosu normal değil. Hayatın doğal akışıyla uyan bir şey değil” yorumunda bulunduktan sonra “Son 5 yılki grafiklere bakın ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız” dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin medya popülaritesi istatistiklerinin 31 Mart seçimlerinin ardından “tuhaf bir şekilde” yokuş aşağı indiğinin altını çizen Özdil “Seçimi kazandıkları andan itibaren çok tuhaf bir şey oluyor. Kazananların medya popülaritesi azalıyor Özgür Özel ise trend haritasında bile yokken, hatta 5 yıllık istatistiklerde bile neredeyse yokken, 31 Mart seçiminden sonra sihirli bir el değmişçesine o günden sonra aniden füze oluyor” dedi.

"YALVARARAK UYARMIŞTIM"

Sözlerine “Füze medyayı kim domine ediyor?” diye devam eden “Bakın bunun aynısını 2019 seçiminden sonra da yaşadık. Defalarca anlatıyorum, kariyerimi ortaya koyarak anlattım, anlatmaya devam ediyorum. Tıpa tıp yaşadık. Seçimi kazanmamızı sağlayan 2019'da özellikle gençlerin büyük umudu olan Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı aniden karartmaya alıp Kılıçdaroğlu'nu yükseltti. Kendi payıma yalvararak uyarmıştım. Karşılığında linç edilmiştim, olsun. Neticede cumhurbaşkanlığı seçiminde saray medyasının niye böyle yaptığını herkes anladı. Şimdi de aynısını yapıyorlar” iddialarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu'dan korktuğunu, bu korkunun da üç defa yenildiği göz önünde tutulduğunda haksız olmadığını söyleyen Özdil, Erdoğan’ın İmamoğlu ve Mansur Yavaş ikilisinden birinin cumhurbaşkanı adayı olmasından fevkalade tedirgin olduğunu söyledi.

"BEN KENDİ PAYIMA TEKRAR UYARIYORUM"

Erdoğan’ın seçim stratejisinin yıllardan beri bu tarzda işlediğini de sözlerine ekleyen Özdil “Geçen seçimde de bunu yaşadık. Ne yapıp edip Kılıçdaroğlu'nu aday yaptığı gibi şimdi Özgür Özel'i yükseltip CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalışıyor. Zaten Özgür Özel’de de bunun emarelerini görüyoruz. Bu kozmetik hareketler filan… 31 Mart seçimine kadar ‘biz’ derken şimdi aniden ‘Ben seçimi kazanacağım’ diyor. Ben! Hep böyledir halkın gözünün içine baka baka halkı manipüle eden saray medya ve CHP'den maaşa bağlanan sözde muhalif sözleşmeli medyaya hayırlı Özgür Özeller dilerim! Ben kendi payıma tekrar uyarıyorum biz bu filmi gördük. Takdir CHP kadroların” diye konuştu.