ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna, ABD’nin cömertliği sayesinde var

Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna, ABD’nin cömertliği sayesinde var

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Eğer ABD'nin cömertliği olmasaydı, Ukrayna diye bir ülke var olamazdı." açıklamasında bulundu

Vance, Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı marjında bir Youtube kanalına konuşarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında açıklamalarda bulundu.

"ABD'nin cömertliği olmasaydı Ukrayna diye bir ülke olmazdı." diyen Vance, Zelenskiy'nin "müteşekkir olması" gerektiğini savundu.

Zelenskiy'nin, "ABD Başkanı Donald Trump'la bir problemi varsa telefonla araması gerektiğini" söyleyen Vance, "Avrupa'da bir basın turnesine çıkıp ABD Başkanı'nı kötüleme. Bu hem onun, hem benim hem de ABD halkı için aşağılayıcı bir şeydir. Ayrıca aptalca." ifadesini kullandı.

Trump'ın fikrinin bu şekilde değişmeyeceğine işaret eden Vance, "Zelenskiy'nin daha iyi danışmanlara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

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ABD-KANADA HOKEY MAÇI

Vance, ABD-Kanada arasındaki hokey maçına da değindi.

Kanada eğer maçı kazanamazsa "tarifelerin daha da artacağını söyleyen" Vance, "Yalnızca şaka yapıyorum. Bu ABD Başkanı'nın kararı." şeklinde konuştu.

Trump, söz konusu maç öncesi "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum." şeklinde mesaj yayımlamıştı.

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