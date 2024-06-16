ABD başkanı Biden robot mu? Özellikle ellerine dikkatli bakın

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek olan seçimler öncesinde Demokratların adayı Başkan Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte çekilen görüntüleri, geniş çapta endişe yarattı.

Beyaz Saray'da Ulusal Özgürlük Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Biden, ünlü isimlerin katıldığı konserleri ve canlı performansları izleyen davetliler arasındaydı.

BİR ANDA DONDU KALDI

Minnesota'da polis tarafından öldürülen George Floyd'un ağabeyi Philonise Floyd'un da bulunduğu etkinlik sırasında Biden, canlı performans esnasında aniden donakaldı. Etrafındakiler dans edip ritmik hareketler yaparken Biden'ın hareketsiz kalması şaşkınlık yarattı.

ELLERİNE DİKKAT!

ABD medyası, Biden'ın sağlık sorunları yaşadığına dair spekülasyonlara yer verdi. Özellikle ellerinin bir robotmuşçasına sabit kalması detayı dikkatlerden kaçmadı.

Etkinlikte Gladys Knight, Patti LaBelle, Doug E. Fresh ve Kirk Franklin gibi ünlü isimler yer aldı. Bu görüntüler, Biden'ın zihinsel veya fiziksel sağlığıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

BEYAZ SARAY SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray yetkilileri ise bu durumu basit bir teknik aksaklık olarak açıkladılar ve Biden'in sağlık durumuyla ilgili herhangi bir endişe olmadığını vurguladılar.

Bu olay, Biden'in sağlık durumuyla ilgili kamuoyu tartışmalarını yeniden alevlendirdi ve siyasi arenada çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Özellikle Biden'in 2020 başkanlık seçimlerindeki rakipleri, bu görüntüleri politik bir argüman olarak kullanarak Biden'in liderlik yeteneklerini sorgulamaya devam etti.

Ancak Biden'in destekçileri, bu tür iddiaların temelsiz olduğunu ve Biden'in görevini başarıyla yerine getireceğini savundu.

KONUŞMASINDA ANLAMSIZ KELİMELER KULLANDI

Biden, müzik performansının ardından yaptığı konuşmada da zorlandı. Başkan, izleyicilere Juneteenth hakkında bir mesaj iletti ancak konuşması anlaşılmaz hale gelince rahatsız edici bir an daha yaşadı.

"Sorumluluğumuz, özgürlüğümüzü korumak için... özgürlüğümüzü... hiçbir zaman garanti... (tutarsız) garanti edilemez," dedi.

Konuşmasının anlaşılabilir bir bölümünde Biden, "Bugün, yapacak daha çok işimiz olduğunu hatırlatıyor. Yolumuza devam edelim. İnancımızı koruyalım," ifadelerini kullandı.

Konuşma öncesinde, yaşlı liderin enerji içeceğine benzeyen kırmızı bir sıvı dolu şişeden büyük yudumlar aldığı görüldü.

"GENÇ, ENERJİK VE YAKIŞIKLIYIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden seçim yarışında başlattığı reklam kampanyası ile de gündeme gelmişti. Sık sık yaş ve sağlık problemleri ile anılan ABD Başkanı reklam filminin sonunda "Bakın ben çok gencim, enerjik ve yakışıklıyım" demişti.