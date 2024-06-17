Biden'ın robotu yine dondu kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Biden'ın robotu yine dondu kaldı

81 yaşındaki Biden, Los Angeles'taki bir bağış etkinliğinde sahnede dondu kaldı. Etkinlikte, eski Başkan Barack Obama'nın yardımıyla sahneden uzaklaştırıldığı anlar kameralara yansıdı.

Başkanlık seçimleri yaklaşırken, Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili endişeler artmaya devam ediyor.

81 yaşındaki Biden, geçtiğimiz cumartesi Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen bir bağış etkinliğinde sahnede zor anlar yaşadı. Etkinlik, George Clooney, Julia Roberts gibi ünlü isimlerin katılımıyla ve komedyen Jimmy Kimmel'ın sunumuyla gerçekleşti.

Biden, eski Başkan Barack Obama ile birlikte sahneye çıktı ancak etkinliğin sonunda kalabalığı selamlarken bir süre hareketsiz kaldı.

Durumu fark eden Obama, Biden'a yardım ederek sahneden uzaklaştırdı. Kameralar, Biden'ın yürümekte güçlük çektiği anları da kaydetti.

Biden'ın sağlık sorunları ve akıl sağlığıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Wall Street Journal'a konuşan üst düzey yetkililer, Biden'ın durumunun giderek kötüleştiğini ve konuşmalarında sık sık karışıklıklar yaşadığını belirtti.

Biden'ın zaman zaman hatalar yaptığı ve konuşmalarının anlaşılmayacak seviyeye geldiği görülüyor.

Bu gelişmeler, Biden'ın sağlık durumu hakkında kamuoyunda ve siyasi çevrelerde endişe yaratırken ve yaklaşan seçimler öncesinde dikkatle takip ediliyor.

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