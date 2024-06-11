ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden silah davasında suçlu bulundu

Delaware Bölge Mahkemesi'nde görülen davada jüri, Hunter Biden'ı federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve yasa dışı olarak silah bulundurmak suçlarından mahkum etti.

Kararın ardından mahkeme bir gün ara verdi ve First Lady Jill Biden, kararı dinlemek üzere adliyeye geldi. Bu davayla, ilk kez bir başkanın görevdeyken bir aile üyesi suçlu bulunmuş oldu. Hunter Biden'ın işlediği suçlar, babasının başkanlık görevinden önce gerçekleşmişti. Hunter Biden, 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolara kadar para cezası alabilir, ancak muhtemelen ilk kez suç işleyen biri olarak daha hafif bir ceza alması bekleniyor.

Yargıç, cezanın kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce ekim ortasında belirleneceğini söyledi.

Eski Başkan Donald Trump'ın kampanya ekibinden yapılan açıklamada ise, "Bu dava, Çin, Rusya ve Ukrayna'dan on milyonlarca dolar kazanan 'Biden suç ailesi'nin gerçek suçlarından dikkati başka yöne çekmekten başka bir işe yaramamıştır. Sahtekar Joe Biden’ın Biden ailesi suç imparatorluğu üzerindeki saltanatı 5 Kasım’da sona erecek ve bir daha asla bir Biden kişisel kazanç için devlet erişimini satmayacak. Hunter’a gelince, kendisine iyileşme sürecinde ve hukuki işlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Hunter Biden, kardeşi Beau Biden’ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yaşamıştı.