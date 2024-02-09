ABD Başkanı Joe Biden: Açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı

Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden: Açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "çok abartılı" olduğunu belirterek, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti.

Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı ‘gizli belgeler’ raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına da değindi.

Biden, İsrail'in 7 Ekim’den bu yana süren Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim." dedi.

ABD Başkanı, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi için bölge ülkeleriyle defalarca görüştüğünü, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu ikna etmeye çalıştığını söyledi.

"ÇATIŞMALARA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ARA VERİLEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Biden, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.

Biden, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti, onu ben ikna ettim, İsrail tarafında açılması için Bibi'yi ikna ettim. Gazze'ye insani yardım girmesi için çok çabalıyorum. Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, başları belada olan ölen insanlar var. Bu son bulmalı" diye konuştu.

Son Haberler
‘Gizli belge’ soruşturmasında Biden'a 'iyi hal' takdiri: Hafızası zayıf Dünya
‘Gizli belge’ soruşturmasında Biden'a 'iyi hal' takdiri: Hafızası zayıf
İnsülin direnci ile savaşan soğan çeşitleri hangileri Sağlık
İnsülin direnci ile savaşan soğan çeşitleri hangileri
Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi açıklandı. Seri başı takımlar belli oldu Spor
Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi açıklandı. Seri başı takımlar belli oldu
Başka metrobüsün çarptığı metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti Yaşam
Başka metrobüsün çarptığı metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti
Sergen Yalçın Beşiktaş'a neden yenildiklerini anlattı Spor
Sergen Yalçın Beşiktaş'a neden yenildiklerini anlattı
Pilocarpus Jaborandi bitkisi ne işe yarar Şifalı Bitkiler
Pilocarpus Jaborandi bitkisi ne işe yarar