ABD Başkanı Joe Biden: Açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti.

Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı ‘gizli belgeler’ raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına da değindi.

Biden, İsrail'in 7 Ekim’den bu yana süren Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim." dedi.

ABD Başkanı, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi için bölge ülkeleriyle defalarca görüştüğünü, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu ikna etmeye çalıştığını söyledi.

"ÇATIŞMALARA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ARA VERİLEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Biden, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.

Biden, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti, onu ben ikna ettim, İsrail tarafında açılması için Bibi'yi ikna ettim. Gazze'ye insani yardım girmesi için çok çabalıyorum. Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, başları belada olan ölen insanlar var. Bu son bulmalı" diye konuştu.