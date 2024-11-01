ABD başkanlık seçimlerinde bahis patlaması endişe yararttı

ABD seçim bahisleri, seçim süreci yaklaşırken son dönemde eşi görülmemiş bir ilgiye mazhar oldu. University of Iowa’daki seçim bahis piyasası yöneticisi Prof. Thomas Gruca, ABD seçim bahsi pazarındaki bu çarpıcı değişime dikkat çekiyor. Eskiden sınırlı bir pazar olarak değerlendirilen bu bahisler, günümüzde milyonlarca doların döndüğü büyük bir piyasaya dönüşmüş durumda.

Bahis Şirketlerinin İlgisi Artıyor

ABD seçimlerine yönelik ilgi, Eylül ayında federal bir yargıcın seçim bahsi yasağını kaldırma kararıyla zirve yaptı. Bu kararın ardından Kalshi gibi şirketler hızla büyürken, Interactive Brokers ve Robinhood gibi popüler ticaret platformları da bu trende katıldı. ABD dışındaki İngiltere gibi ülkelerde uzun süredir mevcut olan bu bahisler, ABD'de de geniş bir kitleyi çekiyor. Öyle ki Donald Trump'ın mitinglerinde bahis oranlarındaki artışı dile getirmesi ve Elon Musk’ın bu bahisleri desteklemesi dikkat çekti.

Piyasa Manipülasyonuna Karşı Uyarılar

Prof. Gruca’nın yönettiği Iowa Electronic Markets gibi bazı küçük ölçekli bahis piyasaları, araştırma amacıyla sınırlı işlemler yürütüyor. Ancak büyük bahis sitelerinde Trump lehine oranlar yüzde 60'ı geçerken, bu oran Iowa piyasasında Kamala Harris lehine. Gruca, geçmiş verilerine dayanarak, seçim bahislerinin genellikle tahmin aracı olarak işlev gördüğünü ancak manipülasyona açık olabileceğini belirtiyor. Özellikle büyük oyuncuların sınırsız bahis yapabilmesi, piyasa fiyatlarını etkileyebiliyor.

Örneğin, Polymarket gibi platformlarda bir Fransız yatırımcı tarafından yapılan büyük bahisler Trump lehine oranları artırdı. Buna ek olarak, aynı kişi tarafından alım-satım işlemlerinin tekrarlanarak yapıldığı, bu sayede sahte bir işlem hacmi yaratıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Yasal Sorunlar ve CFTC’nin Müdahalesi

ABD'de seçim bahisleri konusunda yasal çerçeve karmaşık durumda. Federal düzenleyici kuruluş olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bu tür siyasi bahisleri onaylamadığını ve seçim sürecinin bütünlüğünü bozabileceğini belirtti. CFTC Başkanı Rostin Behnam, bu tür bahislerin “Amerikan demokrasisinin bir parçası olan seçim sürecini değersizleştirdiğini” savunarak bu bahislerin yasaklanması gerektiğini ifade etti.

ABD genelinde bazı eyaletler seçim bahislerini yasaklarken, bazı eyaletlerde bu tür bahislerin geleceği hakkında tartışmalar sürüyor. ABD Yüksek Mahkemesi’nin 2018'de spor bahislerinin önünü açmasının ardından siyasi bahislerde de benzer bir sürecin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

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