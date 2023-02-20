ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Dün deprem felaketinden etkilenen bölgede birlikte (Antony Blinken) incelemelerde bulunduk. Birçok ABD kurum ve kuruluşu depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. Yardım kampanyalarında bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hem ABD yönetimine hem de ABD halkına.

ABD ile geniş bir gündemimiz var. Antony ile bir ay önce Washington'da Stratejik Mekanizma Toplantısı'nı gerçekleştirmiştik. Bu mekanizmanın toplantısını senede iki defa yapmak konusunda hem fikiriz. İkinci toplantıyı bu yılın ikinci yarısında yapmak istiyoruz ve arkadaşlarımız hazırlıklarına devam ediyor. Burada ortak amacımız ilişkilerimizde var olan fırsatları çoğaltarak somut kazanımlara dönüştürmek. Aynı zamanda sorunları ve sınamaları etkin bir şekilde yönetmek istiyoruz. Stratejik Mekanizma'nın temel felsefesi de budur.

Ekonomi ve ticaret olumlu gündemimizin en önemli başlıklarından bir tanesi. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 32 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için çalışıyoruz. Karşılıklı yatırımlar da artmaya devam ediyor.

Askeri ilişkilerimiz stratejik ortaklığımızın önemli boyutlarından biri. Ancak tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayiinde işbirliğinde zorluklarla karşılaşıyoruz. Artık bunların aşılması gerekiyor. Yaptırımların da en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz. F-16 talebimiz ile ilgili son durumu bugün toplantıda ele aldık. ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

ABD halkı burada sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Dün ilk durağım olarak İncirlik Üssü'ne gittim, yanımda Sayın Çavuşoğlu vardı. Hatay'daki yıkımı gördüm, bunu tarif etmek çok zor. Yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor. Başkan Biden, yardımda bulunulması için anında emir verdi. Yüzlerce yetkiliyi felakete müdahale etmesi için bölgeye gönderdik. 1000 ton miktarında bir barınma, mutfak malzemesi gönderdik. Türkiye, bu süreçte uzun bir dönemden geçecek.

Ortak güvenlik konularında her zaman yan yanayız. Karadeniz'deki koruma ve Ukrayna kıyılarının korunmasında Montrö çok önemli. ABD, Türkiye'nin uzun süredir NATO üyeliğini takdir etmekte. Türkiye ve ABD aynı zamanda uluslararası terörizm konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkileri çok önemli. Türkiye'nin NATO'nun içerisinde hava gücü çok önemli.

"F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışında Kongre'deki süreç belirsiz. Bu ne zaman çözülür?" sorusunu yanıtlayan Blinken, "Biden Türkiye'yi desteklemektedir. Türkiye'nin ulusal çıkarı ve NATO çıkarı için ortak harekat gücü önemli. Bunun için bir değerlendirme yapamam. F-16'nın modernizasyonu konusunda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "F-16 konusundaki beklentilerimizi açıkça dile getirdim. Biz bir taraftan heyetlerimizle birlikte Kongre üzerinde çalışmalarımızı sürdüyoruz. ABD hükümetinden de gerekli desteği bekliyoruz. Bu konuda ortak duruş sergilemek bence kritik öneme sahip. F-35 konusunda, biz bunun ortağıydık CAATSA yaptırımları kapsamında Türkiye tek taraflı olarak çıkarıldı. Ödememizin geri verilmesini beklemek hakkımız" ifadelerini kullandı.

"Türk-ABD ilişkilerinde birçok görüş ayrılığı var, S-400, Suriye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gibi. Deprem sonrasında ABD'nin desteğini görüyoruz, bu ilişkileri olumlu etkiler mi?" sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Zor günlerdeki dayanışma önemli. ABD ile görüş ayrılıklarımız belli, ilişkilerimizi geliştirme arzumuz ortada. Yunanistan Dışişleri Bakanı geldiği zaman dediğim gibi bizim ilişkilerimizi geliştirmek için zor günleri, felaketleri beklememize gerek, samimi adımlar atmamız gerek." dedi.