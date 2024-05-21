ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 228’nci gün geride kaldı.
İsrail tarafından 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılara maruz kalan Filistin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bine dayandı.
ABD'nin başkenti Washington'da Senato Dış İlişkiler Komitesi toplantısı yapıldı.
Toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade verdiği esnada Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edildi.
Göstericiler, ellerini İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin kanlarını temsilen kırmızıya boyarken, Blinken’ı “savaş suçlusu”, "soykırım bakanı", “eli kanlı kasap” ve "40 bin Filistinlinin kanı onun ellerinde" sözleriyle protesto etti.
Blinken ayrıca "Gazze kasabı olarak anılacaksın" sözleriyle de protesto edildi.
Blinken göstericiler ile temas kurmaktan çekinirken, konuşmasını sürdürmek için göstericilerin salondan çıkarılmasını bekledi.