ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’
Kaynak: AA / İHA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne ifade verdiği esnada Filistin destekçisi bir grup tarafından "Gazze kasabı olarak anılacaksın” sloganlarıyal protesto edildi.
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 1

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 228’nci gün geride kaldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 2

İsrail tarafından 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılara maruz kalan Filistin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bine dayandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 3

ABD'nin başkenti Washington'da Senato Dış İlişkiler Komitesi toplantısı yapıldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 4

Toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 5

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade verdiği esnada Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 6

Göstericiler, ellerini İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin kanlarını temsilen kırmızıya boyarken, Blinken’ı “savaş suçlusu”, "soykırım bakanı", “eli kanlı kasap” ve "40 bin Filistinlinin kanı onun ellerinde" sözleriyle protesto etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 7

Blinken ayrıca "Gazze kasabı olarak anılacaksın" sözleriyle de protesto edildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 8

Blinken göstericiler ile temas kurmaktan çekinirken, konuşmasını sürdürmek için göstericilerin salondan çıkarılmasını bekledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 9
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 10
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 11
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 12
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 13
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 14
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 15
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 16
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 17
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ 18
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