ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verirken protesto edildi. ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’

Göstericiler, ellerini İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin kanlarını temsilen kırmızıya boyarken, Blinken’ı “savaş suçlusu”, "soykırım bakanı", “eli kanlı kasap” ve "40 bin Filistinlinin kanı onun ellerinde" sözleriyle protesto etti.