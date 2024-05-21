Fransa’dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına destek

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Filistin’de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle verilen tutuklama kararına Fransa’dan destek geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Fransa, aylardır uluslararası insancıl hukuka kesinlikle uyulması gerektiği ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıpların kabul edilemez olduğu ve insani erişimin yetersiz olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni, bağımsızlığını ve cezasızlıkla mücadeleyi her zaman desteklemektedir" ifadeleri kaydedildi.