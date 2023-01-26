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ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:23
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ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
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ABD Ticaret Bakanlığı, 2022'nin ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,9 arttı.

Resesyon endişelerine rağmen beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,6 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü. Geçen yılın ilk yarısında art arda iki çeyrekte yaşanan daralma, resesyon endişelerini artırmıştı.

ABD ekonomisi geçen yıl yüzde 2,1 büyüdü

ABD ekonomisi 2022 genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında yavaşlama görülen ülke ekonomisi, COVID-19 salgının etkisiyle 2020'de gösterdiği yüzde 2,8'lik daralmanın ardından 2021'de yüzde 5,9 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

ABD ekonomisinin geçen yılın 4'üncü çeyreğindeki büyümesinde, özel stok yatırımları, tüketici harcamaları, federal hükümet harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışın konut sabit yatırımlar ve ihracattaki düşüşle dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da düştü.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,2'lik artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 3,9 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 4 artması yönündeydi.

Analistler, ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde büyüme hızını koruduğunu ancak yüksek faiz oranlarının talebi azalmasıyla bu yılın sonuna doğru büyüme ivmesinin önemli ölçüde yavaşlamasının beklendiğini belirtti.

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