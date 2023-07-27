ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini duyurdu. Verilere göre, ABD ekonomisi yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 büyüme kaydetti.

Bu oran, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasalar, ABD ekonomisinin nisan-haziran döneminde yüzde 1,8 büyümesini öngörüyordu. Öte yandan ülke ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2 büyümüştü.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesinde, tüketici harcamaları, sabit yatırımlar, kamu harcamaları ve envanter yatırımlarındaki artışlar belirleyici oldu. İhracat ve konut yatırımları ise düşüş gösterdi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 2,6 arttı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,1 oranında yükselmişti.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 3,8 yükselerek beklenti altında kaldı. Piyasalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aynı dönemde yüzde 4 artmasını bekliyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 artmıştı.