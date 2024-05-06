Beşiktaş sahasında berabere kaldı. Kupaya veda etti

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş sahasında berabere kaldı. Kupaya veda etti
Trabzonspor'la sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş genel skorda 7-3 geriye düşerek U19 Elit A Ligi'ne veda etti.

U19 Elit A Ligi play-off turunda Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede taraflar 3-3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş’ın gollerini 33’te Azad Demir 46 ve 53’te Mustafa Hekimoğlu kaydetti. Trabzonspor’un golleri ise 37’de Poyraz Yıldırım, 65’te Zekeriya Berk Bulut ve 71’de Ömer Faruk Duymaz’dan geldi.

İlk maçı sahasında 4-0 kazanan bordo-mavililer bu sonuç ile birlikte Beşiktaş’ı turnuvanın dışına itti.

Adını yarı finale yazdıran Trabzonspor’un muhtemel rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor.

İlgili Haberler
Bursaspor'da mutlu son
Bursaspor'da mutlu son
Fenerbahçe 2 dakikada kabusu yaşadı. İsmail Kartal büyük risk aldı
Fatih Terim Galatasaray'ı engelledi
Yılmaz Vural vakit kaybetmedi. Hamlesini yaptı
Göztepe'yi yıkan karar. Resmen açıklandı
İsmail Yüksek kimseyi dinlemedi. Kararını verdi
Sergen Yalçın oynamadan kazandı
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal eleştirilere kulak verdi
Konyaspor Fenerbahçe maçına 1 saat kala sakatlığı açıkladı
Konyaspor Fenerbahçe maçına 1 saat kala sakatlığı açıkladı
TFF savunmasını yaptı. Alınan kararı böyle açıkladı
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'yi Çağlayan'a çağırdı: 'Yüreğin yetiyorsa çık karşıma'
Son Haberler
Bursaspor'da mutlu son Spor
Bursaspor'da mutlu son
Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı Yerel Haberler
Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı
Kuyuda ölü bulunan Gina Mercimek davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet Gündem
Kuyuda ölü bulunan Gina Mercimek davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Biber dolması iyi pişsin istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo! Dolmalar asla dağılmıyor Yemek Tarifleri
Biber dolması iyi pişsin istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo! Dolmalar asla dağılmıyor
Konut satışlarında ibre tersine döndü. Bu haberi okumadan ev almayın Ekonomi
Konut satışlarında ibre tersine döndü. Bu haberi okumadan ev almayın
Kastamonu'da köprü altında başı kesilmiş ceset bulundu, 3 kişi gözaltına alındı Yerel Haberler
Kastamonu'da köprü altında başı kesilmiş ceset bulundu, 3 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Gündem
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı