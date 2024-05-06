Beşiktaş sahasında berabere kaldı. Kupaya veda etti

U19 Elit A Ligi play-off turunda Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede taraflar 3-3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş’ın gollerini 33’te Azad Demir 46 ve 53’te Mustafa Hekimoğlu kaydetti. Trabzonspor’un golleri ise 37’de Poyraz Yıldırım, 65’te Zekeriya Berk Bulut ve 71’de Ömer Faruk Duymaz’dan geldi.

İlk maçı sahasında 4-0 kazanan bordo-mavililer bu sonuç ile birlikte Beşiktaş’ı turnuvanın dışına itti.

Adını yarı finale yazdıran Trabzonspor’un muhtemel rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor.