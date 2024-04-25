ABD ekonomisi daraldı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD ekonomisi daraldı
ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ile beklentilerin altında büyüme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 artış gösterdi.

Büyümenin, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralma sonrasındaki en düşük oran olması piyasalar tarafından dikkat çekti.

Piyasanın beklentisi yüzde 2,5’lik büyüme olması yönündeydi.

Ülke ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,4, 2023’ün genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı kaydetmişti.

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