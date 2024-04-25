Kosova’da bile yemekler Türkiye'den ucuz

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Kosova’da bile yemekler Türkiye'den ucuz
Türkiye’de artan enflasyon her geçen gün vatandaşların geçim kaygısını arttırırken, sosyal medyada Kosova’daki yemek fiyatlarının listesinin bulunduğu görüntü, yaşanmakta olan ekonomik krizi gözler önüne serdi.

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve enflasyon, Türkiye’de asgari ücretli ve emeklilerin belini büküyor ve yaşam kalitelerini düşürüyor. Gıdadan ulaşıma kadar her kaleme zamlar yağarken, bu durumdan en çok asgari ücretli çalışanlar ve emekliler etkileniyor.

Sosyal medyada, Kosova’daki yemek fiyatlarının bulunduğu listenin görüntüsü, Türkiye’deki ekonomik gidişatın ne durumda olduğunu gözler önüne serdi. Bir restoranın yemek listesinden oluşan fotoğraftaki fiyatlar, görenleri şoke etti.

Türkiye’de, dışarıda yenen yemekler için yüklü fiyatlar ödenirken, söz konusu fiyatlar sosyal medyada gündem yarattı. Beğeni ve paylaşım rekorları kıran görüntüye, sosyal medya kullanıcı tarafından yorum yağdı.

Söz konusu fotoğrafta, burger fiyatları 2.70- 3.20 euro fiyat aralığındayken, sandviçlerin 2.90- 3.00 euro olduğu görülüyor. Listede, salataların ise 3.80 euro olduğu belirtiliyor. Türkiye ve Kosova’daki yemek fiyatları karşılaştırıldığında, vatandaşların enflasyonun ağırlığı altında ne şartlar altında yaşadığı net bir şekilde fark ediliyor.

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