Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı

Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve İtalyan Merkez Bankası Başkanı, Fabio Panetta Avrupa Merkez Bankası'nın zamanında ve küçük faiz indirimlerinin zayıf talebi dengede tutabileceğini söyledi.
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Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı 1

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Fabio Panetta, faiz oranlarının yakın dönemde düşürülmemesi durumunda ultra düşük faiz oranlarına geçişin gerekebileceğini belirtti.

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Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı 2

İtalyan Merkez Bankası Başkanı, Euro Bölgesi ekonomisinin para politikası gevşemesinden yeni bir hız kazanması gerektiğini, bu durumunda yüzde 2'lik enflasyon hedefinin aşağısına düşme riskini azaltacağını ifade etti.

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Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı 3

Fed'in gevşememesinin Avrupa Merkez Bankası (AMB) için herhangi bir engel olmaması gerektiğini açıkladı.

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Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı 4

Panetta "Eğer durgunluk devam ederse ve enflasyon beklentileri hedefin altına gerilerse, gereksiz gecikmeler bizi daha sonraki bir aşamada etkin alt sınıra rahatsız edici derecede meydana gelebilir.

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Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı 5

Doğru zamanda harekete geçmek AMB'nin çevik olmasına ve küçük, ilerici hamlelerle hareket etmesine imkan tanıyacaktır.

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Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı 6

Küçük faiz indirimleri zayıf talebi dengeleyebilir ve enflasyona yönelik yukarı yönlü şokların gerçekleşmesi durumunda hiçbir ücret ödemeden durdurulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı 7

Enflasyon düşerken ve Avrupa ekonomisi zorlanırken, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları 2019'dan beri ilk defa faiz indiriminin eşiğinde. Fakat haziran ayı için planlanan ilk hamleyi daha fazla kesintinin izlemeyeceği bir anlaşmazlığın en önemli faktörü.

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