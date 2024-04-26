Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı

Enflasyon düşerken ve Avrupa ekonomisi zorlanırken, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları 2019'dan beri ilk defa faiz indiriminin eşiğinde. Fakat haziran ayı için planlanan ilk hamleyi daha fazla kesintinin izlemeyeceği bir anlaşmazlığın en önemli faktörü.