Son aylarda ABD ile karşı karşıya gelen Venezuela, 4,5 milyon milis kuvvetinin yanı sıra bir "önlem" daha aldı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sarayda "ülkeyi koruma" ayini düzenledi. Maduro, ayine katılanlar beraber dua etti, Hz. İsa’yı “Venezuela’nın Efendisi" ilan etti.

El presidente Nicolás Maduro realizó una declaración de fe, afirmando: "Declaro que ratifico a nuestro Dios Jesucristo como Dueño y Señor de Venezuela; toda honra al Espíritu Santo."



El mandatario comentó el versículo bíblico de Zacarías 4:6: "No con ejército ni con fuerza,… pic.twitter.com/bnxf1YlF7o — El Universal (@ElUniversal) November 19, 2025

Caracas’taki başkanlık konutu Miraflores Sarayı’nda düzenlenen ayine, “Barış İçin Dua Buluşması” adı verildi. Maduro burada önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlikte konuşan Venezuela lideri, “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin başkanı olarak bugün Tanrımız İsa Mesih’i Venezuela’nın sahibi ve efendisi olarak kabul ettiğimi ilan ediyorum. Kutsal Ruh'u onurlandırıyorum” dedi.

İncil'den ayetler de okuyan Venezuela lideri, "Tüm zafer sonsuza kadar senin olsun, sevgili İsa. Venezuela, Güney Amerika ve Karayipler'de barış olsun. Yaşasın Hristiyan halkı!" ifadelerini kullandı.

#Venezuela 🇻🇪 | Cuando el poder empieza a rezar… ☑️



En medio de la mayor presión estadounidense contra el Cártel de los Soles, #Maduro recurre a la religión como escudo político. pic.twitter.com/rl5rfdAEA4 — noticias enpolitica (@enpoliticainfo) November 15, 2025

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.