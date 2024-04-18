ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine "hayır" diyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Filistin'in devlet olma yolunda en hızlı ilerlemeyi İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki doğrudan görüşmelerin sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Cezayir tarafından sunulan ve Filistin'in BM'ye tam üyelik kazanmasını hedefleyen tasarıya ABD'nin "hayır" oyu vereceğini açıklayan Patel, Filistin'in 2011 yılında da BM'ye tam üyelik için başvuru yapmasına rağmen o dönemde Güvenlik Konseyi'nde gerekli desteği alamadığını ve 2012 yılında "gözlemci statüsü" kazandığını hatırlattı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek üyelik başvurularının yeniden ele alınmasını talep etmişti. Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak Filistin'in talebini gündeme almaları çağrısında bulunmuştu. 8 Nisan'da BMGK, Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti. Komite ise iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

ABD'nin bu kararı, Filistin'in BM'ye tam üyelik yolunda önemli bir engel teşkil ediyor. ABD'nin İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki doğrudan görüşmeleri teşvik etmesi ise iki taraf arasındaki barış sürecini hızlandırmaya yönelik bir adım olarak yorumlanabilir.