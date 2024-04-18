ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine "hayır" diyecek

Kaynak: AA
ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine "hayır" diyecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ele alınan ve Filistin'in BM'ye tam üyelik kazanmasını öngören tasarıya karşı çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Filistin'in devlet olma yolunda en hızlı ilerlemeyi İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki doğrudan görüşmelerin sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Cezayir tarafından sunulan ve Filistin'in BM'ye tam üyelik kazanmasını hedefleyen tasarıya ABD'nin "hayır" oyu vereceğini açıklayan Patel, Filistin'in 2011 yılında da BM'ye tam üyelik için başvuru yapmasına rağmen o dönemde Güvenlik Konseyi'nde gerekli desteği alamadığını ve 2012 yılında "gözlemci statüsü" kazandığını hatırlattı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek üyelik başvurularının yeniden ele alınmasını talep etmişti. Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak Filistin'in talebini gündeme almaları çağrısında bulunmuştu. 8 Nisan'da BMGK, Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti. Komite ise iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

ABD'nin bu kararı, Filistin'in BM'ye tam üyelik yolunda önemli bir engel teşkil ediyor. ABD'nin İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki doğrudan görüşmeleri teşvik etmesi ise iki taraf arasındaki barış sürecini hızlandırmaya yönelik bir adım olarak yorumlanabilir.

Son Haberler
Alabama'da hapishane mahkumlarının organları izinsiz alınıp satıldı Dünya
Alabama'da hapishane mahkumlarının organları izinsiz alınıp satıldı
Voleybol maçının devre arasında yaşananlar güldürdü Video
Voleybol maçının devre arasında yaşananlar güldürdü
“Borcu yok” dedikleri belediyenin toplam 787 milyon TL borcu çıktı Gündem
“Borcu yok” dedikleri belediyenin toplam 787 milyon TL borcu çıktı
Ordu'da sahte para, kaçak tütün ve silah ele geçirildi Yaşam
Ordu'da sahte para, kaçak tütün ve silah ele geçirildi
Kuafördeki erkekler duygulandırdı: Genç kıza destek olmak için saçlarını kestiler Video
Kuafördeki erkekler duygulandırdı: Genç kıza destek olmak için saçlarını kestiler
Diyarbakır'da ağaç budarken parmağı kopan kişi helikopterle hastaneye sevk edildi Yerel Haberler
Diyarbakır'da ağaç budarken parmağı kopan kişi helikopterle hastaneye sevk edildi
UEFA'dan Süper Lig kulüplerini havalara uçuracak haber Spor
UEFA'dan Süper Lig kulüplerini havalara uçuracak haber