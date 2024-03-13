ABD, Gazze’ye neden üs kuruyor?

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta, Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşmada, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Ürdünlü askeri uzman Hişam Hıreysat, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada Gazze sahiline liman kurma fikrinin yeni olmayıp 10 yıl önce ortaya atıldığını ancak İsrail’in bu fikri akamete uğrattığını söyledi.

Hireysat "Gazze'de liman kurma planı görünüşte insani yardım, özünde ise İsrail’in istediği gibi Avrupa'ya gönüllü tehcir amacı taşıyor." dedi.

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Lübnan merkezli Al Ahbar gazetesi ise kararı, “Amerika kalıcı bir savaşa hazırlanıyor” başlığı ile aktardı. Al Arabi Al Cedid de kararı, “Filistinlilerin Avrupa’ya gönüllü göçü ve Mısır ile sınırdaki Refah kara geçişine ilişkin her türlü rolün iptal edilmesi, bu da İsrail’in tüm Gazze limanlarını kontrol etmesi ve geçişler üzerindeki Filistin egemenliğine son vermesi anlamına geliyor” şeklinde yorumladı.

Yine Anadolu Ajansı için konuyu değerlendiren Dr. Selim Sezer, “Çatışma sürecinin getirdiği olağanüstü bir duruma çözüm olarak 60 gün sonra devreye girecek bir liman sunuluyorsa, çatışmaların aylarca, belki de yıllarca sürmesi bekleniyor ve kalıcı bir ateşkes gibi bir gündem bulunmuyor demektir. Zihinlerdeki soru işaretlerini daha da derinleştiren bir diğer husus ise liman projesinin İsrail’den tam destek görmesidir. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Sina'ya Filistinli mülteci kabul etmeyeceklerini ısrarla ifade etmesi sonrasında bu seçenek gündeme getirilmiş olabilir. Bir diğer ihtimal ise bu limanın aslında savaş sonrasının doğalgaz projeleriyle bağlantılı olmasıdır.” diye yazdı.

Filistin-Türk İş Adamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emcet Saidoğlu, İsrail’in asıl amacının Gazze kıyı şeridindeki geniş gaz rezervlerini ele geçirmek olduğunu söyledi.

Saidoğlu, “Gazze'nin 30 kilometre açıklarında yaklaşık 100 milyar metreküp doğalgaz rezervi var. Bu rezervin değeri yaklaşık 4 milyar dolar.” dedi.

British Gaz'ın küresel operasyonlarında uzun yıllar görev yapan Mehmet Öğütçü ise rezervin 280 milyar metreküp olduğunu söyledi.

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2010 yılında bize konu ile ilgili bir mektup gönderen Mustafa Karaca farklı bir değerlendirme yapmıştı:

Karaca, bölgedeki 10 petrol boru hattı projesini sayarak “Bu 10 proje, enerji kaynaklarını İsrail’in elinde toplama ve Hayfa limanını ‘Yeni Rotterdam’ yapma projesidir. Bu 10 proje, enerjiyi Yunanistan ve Güney Kıbrıs deniz filolarının taşıması projesidir. Boru hatlarının Türkiye’den İsrail’e bağlanması istenmektedir. Türk limanlarının Güney Kıbrıs deniz filolarına açılması istenmektedir. PKK, ayrılıkçı Kürt örgütü değildir. PKK İsrail’in taşeronudur. PKK, petrol boru hatlarının İsrail’e uzatılmasının ve Türk limanlarının Güney Kıbrıs deniz filosuna açılmak istenmesinin taşeronudur.” diye yazmıştı.

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Der Spiegel dergisi, 2003 yılında CIA eski başkanı James Woolsey ile bir röportaj yapmıştı.

Woolsey, "Orta Doğu'nun elinden petrol silâhını almamız gerekiyor. Saddam en sinsi ve tehlikelisi olduğu için biz işe Irak'la başlıyoruz. Onu hükümetin başında bırakıp, bölgedeki demokratikleşmeye kenarlardan başlayamayız. Sorunun halledilmesine kökünden başlanması gerekir." demişti.

CHP Hatay Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Mehmet Ali Edipoğlu, 2011 yılında, “Suriye gerginliğinin sebebi denizde, Suriye-İsrail arasındaki bölgede, Hayfa’ya 35 kilometre mesafede bulunan çok zengin doğal gaz yatakları ve Hayfa limanının dünyanın enerji merkezi yapılması planıdır. Projedeki tek engel, Suriye’deki İsrail ile uyumlu olmayan yönetimdir. Suriye bunu reddedince uyumlu bir yönetim bulunması için düğmeye basıldı. Komşu ülkedeki olayların nedeni budur” demişti.

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ABD, 4 veya 11 milyar dolarlık doğalgaz için liman kurmaz! ABD’nin İsrail’e Gazze’yi yerle bir etsin diye verdiği bombalar ve diğer silahların değeri 4 milyar dolardan fazla... Zaten ABD Senatosu da Biden’ın İsrail'e 14,1 milyar dolarlık yardımı içeren destek paketini onayladı.

Hayfa Limanı projesi uygulanamadı ama ABD, “insani yardım amaçlı diye göstererek” Gazze’ye geçici değil kalıcı üs kuruyor olabilir. ABD, böylece hem Suriye’deki Rus deniz üslerinin güneyinde, deniz üssü kurmuş hem de “Orta Doğu’nun elinden petrol silahını almak” için fiili adım atmış olacak.