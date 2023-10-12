ABD Gelir İdaresi'nden Microsoft'a yaklaşık 29 milyar dolarlık ek vergi

Microsoft, 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesi için ABD Gelir İdaresinden (IRS) bildirim aldığını duyurdu.

KAYNAK: AA
ABD Gelir İdaresi'nden Microsoft'a yaklaşık 29 milyar dolarlık ek vergi

Microsoft, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 2004-2013 vergi dönemi için IRS'den bildirim aldığını açıkladı.

Bildirimin şirketin karlarını farklı ülkeler ve bölgeler arasında nasıl dağıttığını denetlenmesine yönelik IRS ile devam eden bir anlaşmazlıkla ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda IRS'in Microsoft'tan cezalar ve faizlerin yanı sıra 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesini istediği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'un IRS'in ek vergi talebine katılmadığı, duruma gerekirse adli makamlar nezdinde itiraz edileceği aktarıldı.

Microsoft'un her zaman IRS kurallarına uyduğuna ve ABD'de ile dünya genelinde vergilerini ödediğinin altı çizilen açıklamada, 2004'ten bu yana ABD'ye 67 milyar doların üzerinde vergi ödendiği kaydedildi.

Açıklamada, 30 Eylül itibarıyla şirketin gelir vergisi beklenmedik durum karşılıklarının yeterli olduğu vurgulandı.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Şişli'de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı Yaşam
Şişli'de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı
Emeklilerin gözü kulağı Mecliste: 5 bin TL ikramiye görüşülecek Gündem
Emeklilerin gözü kulağı Mecliste: 5 bin TL ikramiye görüşülecek
Mona Lisa’nın şifreleri çözülüyor: Da Vinci’nin tekniği açığa çıktı Kültür Sanat
Mona Lisa’nın şifreleri çözülüyor: Da Vinci’nin tekniği açığa çıktı
Biden'dan İran'a tehdit gibi mesaj: Çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun Dünya
Biden'dan İran'a tehdit gibi mesaj: Çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun
Atış poligonunda kendini başından vurdu Yaşam
Atış poligonunda kendini başından vurdu
Batman'da araç ve motosikletlerle Filistin'e destek konvoyu Yaşam
Batman'da araç ve motosikletlerle Filistin'e destek konvoyu