ABD Hazine Bakanı iç hat uçuşunda 19. sıradaki koltuğunda seyahat ederken. Kendisi dünyaya hükmeden ülkenin Hazine Bakanı'dır

Ekonomi yazarı Uğur Gürses’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çeken detayı ortaya çıkardı. Söz konusu paylaşımda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in iç hat uçuşunda 19. sıradaki koltuğunda seyahat ederken çekilen görüntüleri dikkat çekti.

Gürses yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen iç hat uçuşunda 19.sıradaki koltuğunda seyahat ederken...”

JANET YELLEN KİMDİR?

Janet Louise Yellen (d. 13 Ağustos 1946), Yahudi asıllı Amerikalı akademisyen, ekonomist, siyasetçi ve mevcut ABD Hazine Bakanı.

Yellen, 2010-2014 yılları arasında FED başkan yardımcısı, 2014-2018 yılları arasında ise FED başkanı olarak görev yapmıştır. Daha önce, San Francisco FED başkanlığı, Başkan Bill Clinton döneminde Beyaz Saray Ekonomik Danışma Konseyi başkanlığı ve Kaliforniya Berkeley Üniversitesinde işletme profesörlüğü görevlerini de yürütmüştür.

Hazine bakanlığı dönemi

Kasım 2020'de Joe Biden tarafından ABD hazine bakanlığına aday gösterildi. Ocak 2021'de Senato Finans Komitesi Yellen'ın adaylığını oybirliğiyle onayladı. Ocak 2021'de ABD Senatosu Yellen'ın bakanlığını 85'e karşı 14 oyla (1 senatör oy kullanmadı.) Onayladı ve Yellen ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı oldu.