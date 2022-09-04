4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • ABD'nin tehdit mektubunun iki adresi daha ortaya çıktı

ABD'nin tehdit mektubunun iki adresi daha ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin TÜSİAD’a gönderdiği tehdit mektubunun benzer ve standart bir metin olarak 3 sivil toplum kuruluşuna daha gönderildiğini ifade etti.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:16
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD'nin tehdit mektubunun MÜSİAD ve TOBB’a da gönderildiğini söyledi

ABD'nin tehdit mektubunun iki adresi daha ortaya çıktı
+
Aa
-

ABD Hazine Bakan Yardımcısı’nın imzasıyla TÜSİAD’a gönderilen mektubun aynısının MÜSİAD ve TOBB’a da gönderildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak'a konuşan Bakan Nebati, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu konumundaki tek ülkenin Türkiye olduğunu savundu. Türkiye’nin o bölgelerdeki barış ve istikrarın teminatını sağlayacağını belirttirilirken, Avrupa Birliği’nin enerji ve gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesini de Türkiye önleyebilir ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Nebati’nin konuyla ilgili açıklamaları:

Türkiye; Moskova ve Kiev arasında kalıcı ve adil bir barışın sağlanması amacıyla savaşın başladığı ilk günden bu yana yoğun bir diplomasi trafiğini başarılı bir şekilde yürütüyor. Ülkemiz, bir taraftan savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için yoğun bir çaba sarf ederken diğer taraftan ise bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla çalışmalarına devam etmekte. Hem Ukrayna hem de Rusya ile derin ekonomik ve siyasi ilişkilere sahip olan Türkiye, savaşın sonlandırılması için en çok gayret eden ülkelerden biridir. Türkiye, pek çok kez tek taraflı yaptırımlara katılmadığına dikkat çekmiş ancak Rusya’nın da asla yaptırımları by-pas etmesine izin vermeyeceğini açık bir dille ifade etti.

TAVRIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ

Devam eden süreç ve yaptırımlar konusunda Türkiye’nin konumunda bir değişiklik söz konusu olmadığı gibi herhangi bir kurum veya kişinin yaptırımları delmesine izin verilmeyecek. Türkiye, iletişime ve iş birliğine açıktır. Nitekim geçtiğimiz haftalarda Bakan Yardımcımız Yunus Bey ile ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo arasında bir görüşme gerçekleşmiş ve güçlü iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

ÜÇ STK’YA DA AYNI MEKTUP

Bahse konu mektuplar ise benzer ve standart bir metin olarak 3 sivil toplum kuruluşuna (TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB) gönderilmiş ve içerikleri aynı. Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu konumundaki tek ülke olan Türkiye, bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğu gibi Avrupa Birliği’nin enerji ve gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesini engelleyecek hayati bir role de sahiptir. NATO müttefikimiz Amerika Birleşik ABD’nin de bölgede; barışın hakim kılınması, gıda ve enerji güvenliğinin sağlanması için Türkiye’yi destekleyici adımlar atacağından şüphemiz yok. Türkiye, küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmak için ilgili STK’larını ve reel sektör temsilcilerini destekleyerek güçlü iş birliği içerisinde çalışmaya devam edecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
1
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
2
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
3
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
4
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
5
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
6
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Dünyaca ünlü televizyon yıldızı bikini giyince göbek yağları ortaya çıktı.
7
﻿Dünyaca ünlü televizyon yıldızı bikini giyince göbek yağları ortaya çıktı.
﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''
﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''
﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''
﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor
﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor
﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor
﻿Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldılar
﻿Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldılar
﻿Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldılar
﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak
﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak
﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.