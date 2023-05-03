ABD Hazinesi, ABD ve Türkiye'nin terörle bağlantılı yaptırımlarda işbirliği yaptığını açıkladı

Editör: Özlem Kıral

ABD Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ABD'nin halihazırda ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan Suriye merkezli iki grubu finanse etmekle bağlantılı iki kişiye yönelik birlikte çalıştığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eylemlerde Haya'at Tahrir al-Sham grubunun lideri Omar Alsheak ve Türkiye'de Katibat al-Tevhid vel-Jihad için bağışçılardan fon alan Kubilay Sarı'nin hedef alındığı belirtildi.

Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson, "Terörist gruplar uluslararası mali sisteme erişmeye çalışırken, ortaklarımızla işbirliği yapmak bu kolaylaştırma ağlarını daha etkili bir şekilde bozma yeteneğimizi artırıyor" dedi.

Hazine Bakanlığı, yeni operasyonların IŞİD’in önemli bir finansal ağını hedef alan 5 Ocak'taki ABD-Türkiye ortak eylemlerini takip ettiğini söyledi.