ABD ile Endonezya'dan 34 milyar dolarlık anlaşma

Kaynak: Haber Merkezi
ABD ile Endonezya'dan 34 milyar dolarlık anlaşma

Endonezya, ABD ile buğday, enerji ve tarım ürünleri alanında milyarlarca dolarlık yeni anlaşmalar imzalayarak ticari ilişkilerini güçlendirdi. Gümrük vergisi tehdidi belirleyici oldu.

Endonezya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 32’lik ek gümrük vergisi tehdidinden kaçınmak amacıyla büyük ölçekli ithalat anlaşmalarına yöneldi. Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, ABD ile yapılan yeni enerji ve tarım ürünleri alımları hakkında açıklamalarda bulundu. Jakarta, Washington ile yaptığı görüşmeler sonucunda 1.25 milyar dolarlık buğday ithalatı anlaşması imzaladı.

3405442.webp

DEV ŞİRKETLER DEVREYE GİRDİ

Enerji tarafında Endonezya’nın devlet petrol şirketi Pertamina, ABD'den daha fazla enerji alımı konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Tarım sektöründe ise Sorini Agro Asia Corporindo, Endonezya Mısır Öğütme Derneği’nin bir üyesi olarak ve FKS Group, ABD'den ürün ithalatını artıracaklarını duyurdu.

Tacikistan ve Kırgızistan arasında iş birliği güçleniyorTacikistan ve Kırgızistan arasında iş birliği güçleniyor

TOPLAM TAAHHÜT BEDELİ NE KADAR?

Bakan Hartarto, anlaşmaların toplam maliyetinin 34 milyar dolar olduğunu ve bu miktarın Endonezya’nın ABD ile olan ticaret dengesini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Endonezya’nın Washington Büyükelçiliği, toplantıların 8 Temmuz Salı günü yapıldığını ve birçok ticari anlaşmanın imzalandığını açıkladı. ABD merkezli gıda devi Cargill de bu anlaşmaların bir parçası olduğunu doğruladı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

indonesia.webp

Son Haberler
Yeni açıklanan enflasyon verileri şaşırttı: Mısır ekonomisinde toparlanma sinyali
Yeni açıklanan enflasyon verileri şaşırttı: Mısır ekonomisinde toparlanma sinyali
Feci kaza anbean kameraya yansıdı: Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu
Feci kaza anbean kameraya yansıdı: Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu
2 bin yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı: İskenderiye Feneri'nin temelleri keşfedildi
2 bin yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı: İskenderiye Feneri'nin temelleri keşfedildi
Erol Evgin'in torunu mezun oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı
Erol Evgin'in torunu mezun oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı
Tarım arazisinden ormana! Yangın kontrol altına alınamıyor
Tarım arazisinden ormana! Yangın kontrol altına alınamıyor