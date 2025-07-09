ABD ile Endonezya'dan 34 milyar dolarlık anlaşma

Endonezya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 32’lik ek gümrük vergisi tehdidinden kaçınmak amacıyla büyük ölçekli ithalat anlaşmalarına yöneldi. Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, ABD ile yapılan yeni enerji ve tarım ürünleri alımları hakkında açıklamalarda bulundu. Jakarta, Washington ile yaptığı görüşmeler sonucunda 1.25 milyar dolarlık buğday ithalatı anlaşması imzaladı.

DEV ŞİRKETLER DEVREYE GİRDİ

Enerji tarafında Endonezya’nın devlet petrol şirketi Pertamina, ABD'den daha fazla enerji alımı konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Tarım sektöründe ise Sorini Agro Asia Corporindo, Endonezya Mısır Öğütme Derneği’nin bir üyesi olarak ve FKS Group, ABD'den ürün ithalatını artıracaklarını duyurdu.

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TOPLAM TAAHHÜT BEDELİ NE KADAR?

Bakan Hartarto, anlaşmaların toplam maliyetinin 34 milyar dolar olduğunu ve bu miktarın Endonezya’nın ABD ile olan ticaret dengesini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Endonezya’nın Washington Büyükelçiliği, toplantıların 8 Temmuz Salı günü yapıldığını ve birçok ticari anlaşmanın imzalandığını açıkladı. ABD merkezli gıda devi Cargill de bu anlaşmaların bir parçası olduğunu doğruladı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.