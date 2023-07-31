ABD, Irak üzerinden Suriye'ye askeri silah gönderdi

Suriye basınına göre Amerikan Ordusu'nun Suriye'nin doğu ve kuzeydoğusundaki faaliyetlerini arttırdığı ortaya çıktı.

ABD, Irak üzerinden Suriye'ye askeri silah gönderdi

Editör: Sami Gürel

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın yerli kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, ABD bayrağını taşıyan ve zırhlı araçlarla korunan 30 büyük kamyondan oluşan bir konvoy, Suriye Demokratik Güçler (KSD) denen örgüt mensubu Kürt milislerin de eşlik etmesiyle Irak topraklarından Suriye tarafına geçti.

Aynı habere göre, söz konusu konvoy Suriye sınırını geçtikten sonra Haseke'nin 60 kilometre güneyinde yer alan Şedadi kentindeki Amerikan karargahına girdi. Askeri silah ve donanımdan oluşan yüklerini orada boşalttıktan sonra Hasake kentine gittikleri açıklandı.

Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Şile'de patlamamış 30 tane mayın bulundu Güncel
Şile'de patlamamış 30 tane mayın bulundu
Eksik dişin zararları neler Sağlık
Eksik dişin zararları neler
Eklem iltihabını hangi besinler tetikler Sağlık
Eklem iltihabını hangi besinler tetikler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı
Üsküdar Masterler Şampiyon oldu Spor
Üsküdar Masterler Şampiyon oldu
En değersiz para birimlerinden birine sahip İranlılar bile Türkiye’de hem eğlendi hem de alışveriş yaptı Güncel
En değersiz para birimlerinden birine sahip İranlılar bile Türkiye’de hem eğlendi hem de alışveriş yaptı