ABD, Irak üzerinden Suriye'ye askeri silah gönderdi

Editör: Sami Gürel
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın yerli kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, ABD bayrağını taşıyan ve zırhlı araçlarla korunan 30 büyük kamyondan oluşan bir konvoy, Suriye Demokratik Güçler (KSD) denen örgüt mensubu Kürt milislerin de eşlik etmesiyle Irak topraklarından Suriye tarafına geçti.
Aynı habere göre, söz konusu konvoy Suriye sınırını geçtikten sonra Haseke'nin 60 kilometre güneyinde yer alan Şedadi kentindeki Amerikan karargahına girdi. Askeri silah ve donanımdan oluşan yüklerini orada boşalttıktan sonra Hasake kentine gittikleri açıklandı.