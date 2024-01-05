ABD Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi

Kaynak: İHA
ABD Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva’nın hava saldırısıyla öldürüldüğünü açıkladı.

ABD, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ebu Takva’nın bölgedeki ABD personeline yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde aktif olarak görev aldığını, tehdit olarak görüldüğü için de öldürüldüğünü aktardı.

Ryder, saldırı esnasında hiçbir sivile zarar verilmediğini ve hiçbir altyapı veya tesisin vurulmadığını belirtti. “ABD güçleri Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'ta” diyen Ryder, “Tek bir nedenden dolayı oradalar, o da IŞİD’e karşı kurulan misyonu desteklemek. Birliklerimizin güvenliği konusunda Iraklı ortaklarımızla çok yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bu birlikler tehdit edildiğinde, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğu gibi, personelimizi korumak için meşru müdafaa hakkımızı kullanmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Dün Irak medyası, Bağdat’ta Şii Haşdi Şabi’ye bağlı milis gücü el-Nuceba Hareketi’ne ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiğini, hareketin liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının yaşamını yitirdiğini aktardı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, saldırıyla ilgili ülkede bulunan ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon güçlerini suçladı.

Resul yaptığı yazılı açıklamada, “Başkomutan tarafından koalisyon güçlerine verilen yetkilere göre faaliyet gösteren bir Irak güvenlik kurumuna yönelik bu nedensiz saldırıdan uluslararası koalisyon güçleri sorumludur. Bu durumun Irak ile koalisyon güçleri arasındaki tüm mutabakatları baltaladı” ifadelerini kullandı. Saldırının “terör eyleminden” hiçbir farkı olmadığının altını çizen Resul, saldırıyı “Irak’ın egemenliğine yapılmış bir saldırı” olarak nitelendirdi.

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