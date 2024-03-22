ABD, Irak’taki PKK’yı Suriye’ye mi kaydırıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe sarayındaki kabine toplantısından sonra, “Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi, kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Türkiye’yi güney sınırları boyunca kuracağı bir ‘teröristan’ ile dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var.” dedi.

Bu açıklamadan 10 gün sonra da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'taki güvenlik zirvesi yapıldı. Türkiye, Kalkınma Yolu Projesi’yle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Erdoğan'ın da Nisan ayında Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen yıl, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 2 Mart’taki Erbil ziyaretlerinden sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın da Erbil’de Neçirvan Barzani ile görüştü...

Irak’ta ikna edilmeyen tek grup olarak Talabani’nin KYB’si kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi’nin terör örgütü PKK iş birliği dolayısıyla Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini söyledi. Fidan, “Türkiye, bölgesinde istikrarı hâkim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli bir şekilde kullanma konusunda kararlı" dedi.

Herhalde dış politika araçları, sadece Irak ve Barzani ile değil ABD ile de koordineli bir şekilde kullanılacak.

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Erdoğan’ın “Türkiye’yi güney sınırları boyunca kuracağı bir ‘teröristan’ ile dize getireceğini düşünenler” dediği güçler, öncelikle ABD ve İsrail’dir. Bu iki güç el ele Suriye’nin kuzeyinde bir “teröristan” kurmuştur!

İktidarın sözcüsü durumundaki televizyon kanallarında konu tartışılırken, Irak’ta PKK varlığının sona erdirileceği üzerinde duruluyor ama Suriye’de ABD’nin ordulaştırdığı PKK/YPG’nin ne olacağı hiç konuşulmuyor.

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Emekli general Nejat Eslen, konu ile ilgili olarak şunları söylüyor:

“Televizyon yayınlarından öğrendiğimiz kadarıyla PKK ile mücadelede ABD ile anlaşmaya varıldı. Bu konuda, ABD'nin muhatap alınması doğru davranıştır. Anlatıldığına göre Irak'ın kuzeyi PKK'dan temizlenecek. Bu maksatla Irak merkezî yönetimi, KDP ve Haşdi Şabi ile birlikte çalışılacak. Plan başarılı olursa Irak'taki PKK'lılar Suriye'ye geçecek ve PYD ile birleşecek. Irak-Suriye sınırı kontrol edilecek.

Bu planın tartışılması ve şu sorulara cevap aranması gerekir:

-Irak'ta güvenlik tehdidi oluşturan PKK, Suriye'ye geçerek PYD ile birleşince tehdit olmaya devam etmeyecek mi?

-Türkiye bu plana göre Suriye'de PKK-PYD varlığının kalıcı hâle gelmesini kabul mü ediyor?

-Bu plana İran ve Rusya'nın reaksiyonu ne olacaktır?

-İran'daki PKK unsurlarının Irak'a geçişi nasıl önlenecektir?

-Irak-Suriye sınırı nasıl kontrol edilecektir?

-Bu planda görevi olan Irak yönetimine, KDP'ye ve Haşdi Şabi'ye ne kadar güvenilir?

-Suriye merkezî yönetiminin bu plana reaksiyonu ne olacaktır?”

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Anlaşılıyor ki, ABD, PKK’nın Irak’tan tasfiye edilmesini ama Suriye’deki YPG’nin daha da güçlü hâle getirilmesini planladı.

Türkiye’de ise yeni bir açılım sürecinden söz ediliyor. 2009 yılında başlayan açılım süreci de ABD tarafından dayatılmıştı.

Ahmet Türk, “Davamız, talebimiz barıştır. Arzumuz halkların kardeşliğidir. Ama şunu söylüyoruz CHP yapamaz. Neden? Derin devleti ikna edemez çünkü. Erdoğan isterse ki bugün bütün yetkiler, kurum ve kuruluşlar elinde, o isterse ikna edebilir. Sorunu çözebilirler” dedi.

Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı da “Kürt sorunu” için muhataplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile PKK lideri Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.

Ahmet Türk, DTP Genel Başkanı iken 2009 yılında Erbil’de “Avrupa Birliği bir birliktir. Neden Orta Doğu halkları arasında da bir birlik oluşmasın ve birbirlerini tanımasınlar. 4 parça Kürdistan’da, Kürtler zorluk içinde ve baskı görüyor. Bu baskılar kalkmalıdır ve bu baskılar da demokrasi ile kalkar. Herkes kendini demokrasi ile ifade eder” demişti...

Yani açılımın asıl hedefi, Irak, İran, Suriye ve Türkiye’deki Kürtleri tek devlet haline getirmektir. ABD ve İsrail oyunu buna göre kurmuştur.