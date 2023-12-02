ABD: İsrail yardım TIR’larının geçişine izin verecek

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in Gazze Şeridi’ne giden yardım TIR’larına izin vereceğini söyledi.

KAYNAK: İHA
ABD: İsrail yardım TIR’larının geçişine izin verecek

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi’nde sona eren insani aranın ardından açıklamalarda bulundu.

Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in insani yardım TIR’larının Gazze Şeridi’ne geçişine izin vereceğini belirtirken, insani arada bölgeye giren kamyon sayısına oranla bu sayının azalacağını söyledi.

ABD’nin Gazze Şeridi'nde esir tutulanları kurtarmak için çatışmalara yeniden ara verilmesi yönünde baskı yaptığını belirten Kirby, "Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi" dedi.

ABD’nin Gazze topraklarının herhangi bir şekilde azaltılmasına karşı olduğunu vurgulayan Kirby, “Gazze’nin coğrafi sınırlarının azaltılmasını desteklemiyoruz. Gazze, Filistin toprağı olarak kalmalı ve bu topraklar daraltılamaz” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Berna Laçin'den Can Gürzap'ın ölümüne dair çarpıcı değerlendirme Magazin
Berna Laçin'den Can Gürzap'ın ölümüne dair çarpıcı değerlendirme
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi Gündem
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız! Yazarlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Kış turizmi sezon hazırlığına başladı Yazarlar
Kış turizmi sezon hazırlığına başladı
T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ÇORUM İCRA DAİRESİ Resmi İlanlar
ÇORUM İCRA DAİRESİ