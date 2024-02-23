ABD, İsrail'in Gazze'deki savaş sonrası planı hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor

Kirby, çevrim içi basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve Netanyahu'nun planıyla ilgili haberleri değerlendirdi. Ancak, Netanyahu'nun planına dair detayların İsrail hükümetinde olduğunu söyleyerek, soruları İsrail'e yönlendirdi.

ABD'nin bu konudaki pozisyonunu önceki açıklamalarını tekrarlayan Kirby, Netanyahu'nun planı hakkında yorum yapmaktan kaçınmayı tercih etti.

Kirby ayrıca, İsrail yönetiminin kendilerine Refah'ta olası bir "askeri operasyon" konusunda henüz bir plan sunmadığını belirtti ve güvenilir bir plan olmadan sürecin başlamasının yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Kirby, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim yerleri inşasını öngören planı "hayal kırıklığıyla" karşıladıklarını ifade etti ve bu yeni yerleşimlerin uluslararası hukuka da uygun olmadığını vurguladı. ABD yönetiminin uzun yıllardır Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim yerlerine karşı olduğunu ve Biden yönetiminin de bu konuya aynı bakış açısını sürdürdüğünü belirtti.