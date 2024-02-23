ABD, İsrail'in Gazze'deki savaş sonrası planı hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor

Kaynak: AA
ABD, İsrail'in Gazze'deki savaş sonrası planı hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planıyla ilgili detayların kendilerinde henüz bulunmadığını belirtti ve bu plana ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Kirby, çevrim içi basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve Netanyahu'nun planıyla ilgili haberleri değerlendirdi. Ancak, Netanyahu'nun planına dair detayların İsrail hükümetinde olduğunu söyleyerek, soruları İsrail'e yönlendirdi.

ABD'nin bu konudaki pozisyonunu önceki açıklamalarını tekrarlayan Kirby, Netanyahu'nun planı hakkında yorum yapmaktan kaçınmayı tercih etti.

Kirby ayrıca, İsrail yönetiminin kendilerine Refah'ta olası bir "askeri operasyon" konusunda henüz bir plan sunmadığını belirtti ve güvenilir bir plan olmadan sürecin başlamasının yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Kirby, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim yerleri inşasını öngören planı "hayal kırıklığıyla" karşıladıklarını ifade etti ve bu yeni yerleşimlerin uluslararası hukuka da uygun olmadığını vurguladı. ABD yönetiminin uzun yıllardır Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim yerlerine karşı olduğunu ve Biden yönetiminin de bu konuya aynı bakış açısını sürdürdüğünü belirtti.

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