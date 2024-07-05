ABD Japonya’ya savaş uçakları gönderiyor

Kaynak: AA
ABD Japonya’ya savaş uçakları gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Japonya'daki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla 10 milyar doların üzerinde bir askeri modernizasyon planını duyurdu.

Pentagon'un yazılı açıklamasına göre, bu plan kapsamında Japonya'daki üslerine onlarca yeni savaş uçağı gönderecek.

Modernizasyonun bir parçası olarak, ABD Hava Kuvvetleri Okinawa'daki Kadena Hava Üssü'nde bulunan "48 F-15C/D" tipi savaş uçaklarını "36 F-15EX" tipi savaş uçakları ile değiştirecek. Bu değişiklikle birlikte varlığını güçlendireceklerini belirten açıklamada, Aomori'deki Misawa Hava Üssü'nde ise mevcut 36 F-16 uçağının yerine 48 F-35A uçağı konuşlandırılacağı ve böylece daha fazla taktik uçak kapasitesi ve kabiliyeti sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, modernizasyonun ABD-Japonya ittifakını güçlendirme, bölgesel caydırıcılığı artırma, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirileceği vurgulandı.

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