ABD ordusu Suriye'ye takviye birlik gönderdi

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Deyrizor ilinde yer alan üslere yaklaşık 50 araçtan oluşan takviye konvoyu gönderdi.

KAYNAK: AA
ABD ordusu Suriye'ye takviye birlik gönderdi

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün ABD güçlerine ait konvoy Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoy, Deyrizor kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde Koniko ile el-Ömer petrol sahalarındaki ABD güçlerine ait üslere ulaştı.

ABD'nin Bradley ve makineli tüfek monteli dört çeker tipi araçları, konvoyları korudu.

Konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve mühimmat yüklü araçlar yer aldı.

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak, 19, 20 Haziran ile 11 Temmuz tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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