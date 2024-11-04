ABD seçimleri sonrası piyasaları ne bekliyor?

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminin finansal piyasalar üzerindeki olası etkileri yatırımcılar arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Manulife Investment Management baş yatırım stratejisti Kevin Headland, seçimin sonucu ne olursa olsun, piyasaların rahatlama sağlayabileceğini vurguladı. Faiz oranları ve jeopolitik gerilimlerin, önümüzdeki yıl seçimden daha büyük bir etkisi olacağı düşünülüyor.

Adayların Ekonomi Vizyonları

Demokrat aday Kamala Harris, özellikle yenilenebilir enerji, yarı iletkenler ve altyapı alanlarında yerli rekabeti güçlendirmeyi hedefliyor. Velocity Investment Partners’tan Brianne Gardner’a göre, Harris’in mevcut ticaret politikalarını sürdürmesi bekleniyor. Bu durum, kurumsal kârların istikrarlı bir şekilde devam etmesine katkı sağlayabilir. Ancak, ABD dolarının zayıflayabileceği yönünde de bazı spekülasyonlar var; bu durum kısa vadeli enflasyonu tetikleyebilir.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise kurumsal vergi oranlarını düşürme ve regülasyonları azaltma yanlısı. Bu yaklaşım, özellikle petrol, gaz ve bankacılık gibi sektörlerin performansını artırabilir. Ancak, Trump’ın Çin’den gelen mallara yüzde 60, diğer ithalatlara ise yüzde 20’ye varan gümrük vergisi getirme planları bulunuyor. Bu politikaların küresel piyasalarda yaratacağı etkiler merakla bekleniyor.

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Piyasalarda Dalgalanma Beklentisi

TD Wealth kıdemli yatırım danışmanı Michael Currie, seçim öncesinde piyasalarda volatilitenin görüleceğini ancak sonuçların büyük bir kriz yaratmayacağını belirtti. BlueShore Financial’dan Mona Heidari ise, Harris’in jeopolitik riskleri azaltabileceğini ve bunun yatırımcı güvenini artırabileceğini ifade etti. Bu faktörler, seçim sonrasında piyasalarda daha pozitif bir hava oluşmasına katkı sağlayabilir.

Gildan Activewear CEO’su Glenn Chamandy, gümrük vergilerinin maliyetleri etkileyebileceğini, ancak her firma için aynı koşulların geçerli olacağını belirtti. Chamandy, “Eğer vergiler gelirse, bu herkes için geçerli olacak, dolayısıyla bugünkü konumumuzu koruyacağız” dedi.

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Uzun Vadeli Görünüm

Manulife Investment Management’tan Kevin Headland, hükümetin her iki aday altında da harcamalarını artırmasının, fiyat artışlarını kalıcı hale getirebileceğini belirtti. Özellikle sağlık sektörü, ABD seçim yıllarında genellikle zayıf performans sergiliyor. TD Ekonomi raporuna göre, Demokratlar geçmişte borsada daha iyi performans göstermiş olsa da, bu durum çoğunlukla iktidara geldikleri dönemdeki ekonomik koşullarla ilişkili.

ABD’nin Kanada’nın en büyük ticaret ortağı olması, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerindeki değişikliklerin Kanada ekonomisine olan etkilerini gündeme getiriyor. Headland, Trump’ın başkan seçilmesi durumunda Kanada için bazı belirsizliklerin artabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, seçim dönemlerinde piyasaların belirli bir dalgalanma yaşadığını ancak büyük hareketlerin nadiren gerçekleştiğini belirtiyor. Currie’ye göre, “Seçimler piyasalara tahmin edilenden daha az etki yapıyor, ancak genelde önemli bir hikaye oluşturuyor.”