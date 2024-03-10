ABD sınırında askeri helikopter düştü

Kaynak: DHA
ABD sınırında askeri helikopter düştü
ABD’nin Meksika sınırında devriye yapan bir askeri helikopter düştü. Kazada ABD’li 2 asker ve bir polis hayatını kaybederken 1 polis yaralandı.

ABD’nin Texas eyaletinde Meksika sınırına yakın bölgede sınır destek görevi yapan bir askeri helikopter düştü. İki ABD askerinin ve bir sınır devriye polisinin öldüğü, bir askerin ise yaralandığı açıklandı.

Olayla ilgili dün açıklama yapan Ortak Görev Gücü Kuzey Komutası yetkilileri, “Federal Güneybatı sınır destek misyonuna tahsis edilen bir UH-72 Lakota helikopteri, bugün Teksas'ın Rio Grande Şehri yakınlarında havacılık operasyonları yürütürken düştü. 2 asker ve bir ABD Sınır Devriyesi öldü. Bir asker yaralandı. Ölenlerin isimleri yakınlarına haber verilmeden açıklanmayacak. Kazanın nedeni araştırılıyor” dedi.

Rio Grande kenti polisi dün olayla ilgili ilk açıklamayı yaparak içinde 4 kişi olduğuna inanılan bir helikopter kazasına yardımcı olduklarını belirtmişti.

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