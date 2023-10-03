ABD, Sırbistan'ın Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladığını bildirdi

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı, bu adımı olumlu karşıladı ve gerilimi azaltacak daha fazla adım beklediklerini bildirdi. Kosova’nın kuzeyinde geçen hafta yaşanan çatışmada bir polis ölmüştü.

ABD’den Sırbistan’a Destek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında, Sırbistan’ın “bölgesel gerilimleri azaltma” yönünde etkili olacak bir adım olarak Kosova sınırındaki “devasa askeri yığınağını azaltmaya başladığını” söyledi. Kirby, ABD’nin bölgedeki askeri varlığında bir değişiklik olmayacağını da belirtti. Kirby, geçen hafta, Sırbistan’ın gelişmiş topçu, tank ve mekanize piyade birliklerinin de dahil olduğu “benzeri görülmemiş” askeri konuşlandırma konusunda endişelerini dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de, “Sırbistan’ın, kuvvetlerinin tarihi normlara veya bu seviyenin altına çekilmesi de dahil olmak üzere gerilimi azaltıcı adımlara devam etmesini bekliyoruz.” dedi. Patel, 29 Eylül’den bu yana Kosova sınırından askeri güç ve malzemenin bir kısmının çekildiğini fark ettiklerini belirtti.

Kosova’da Çatışma ve Gözaltılar

Kosova’nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska’da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, saldırının Sırbistan’ın ülkesinin kuzeyini ilhak etmek için yaptığı “daha geniş bir planın” parçası olduğunu öne sürmüştü. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2’si saldırgan, 4’ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Saldırının arkasında olduğu iddia edilen Kosovalı Sırp siyasetçi Milan Radoicic ise bugün Belgrad’da gözaltına alındı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen Radoicic’in hakkında 48 saatlik gözaltı süresi verildiği bildirildi.