Rögar borusuna düşen kirpiler ekipler tarafından kurtarıldı

Malatya'da, kent merkezinde bir konteyner kentte rögar borusuna düşen iki kirpi, çevredeki çocuklar tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma sonucunda kirpileri kurtarmayı başardı.

Rögar borusundan çıkarılan kirpiler, sağlık durumlarına bakıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri salındı. Kurtarma operasyonu sırasında çevredeki çocuklar da meraklı gözlerle olayı izledi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonrasında kirpilerin kurtarılmasıyla birlikte çocuklar, ekiplere teşekkür etti.