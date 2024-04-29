İsrail'in saldırısında 25 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İsrail'in saldırısında 25 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’in Refah’a saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25’e yükseldi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 206 gün geride kaldı. İsrail Ordusu tarafından yapılan saldırılarda siviller hedef gözetmeksizin katlediliyor. Gazze’den kaçanların sığındığı Refah kentine de saldıran İsrail güçleri dün gece Refah’taki 3 eve saldırı düzenledi.

Yapılan saldırı sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25’e yükseldi. Filistinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuk olduğu aktarıldı. İsrail basınından yapılan son açıklamalara göre İsrail’in çok yakın zamanda Refah kentine kara saldırısında bulunacağı belirtildi.

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