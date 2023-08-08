ABD-Tayvan ticaret anlaşması Biden'ın imzasıyla yasalaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan ile ticaret anlaşmasını imzalayarak yasalaştırdı.

KAYNAK: AA
ABD-Tayvan ticaret anlaşması Biden'ın imzasıyla yasalaştı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Tayvan Girişimi" müzakereleri kapsamındaki ilk uygulama anlaşması yasasını imzaladığı bildirildi.

Biden ise yazılı açıklamasında, söz konusu yasanın, Tayvan ile anayasal kaygılara yol açan bazı ek ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesine yönelik gereklilikleri de içerdiğini kaydetti.

ANLAŞMANIN İKİ ÜLKENİN TİCARİ ORTAKLIĞINI DERİNLEŞTİRECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

ABD ve Tayvan'ın "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Tayvan Girişimi" müzakereleri çerçevesinde, gümrük idaresi ve ticaretin kolaylaştırılması, iyi düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele ile küçük ve orta ölçekli işletmeler gibi konularda anlaşmaya varılmıştı.

Söz konusu anlaşmayla ABD'li işletmelerin Tayvan'a ve Tayvanlı müşterilere daha fazla ürün sağlarken, özellikle küçük ile orta ölçekli işletmeler için her iki pazarda da yatırım ve ekonomik fırsatları kolaylaştırabilecek daha şeffaf, kolaylaştırılmış düzenleyici prosedürlerin oluşturulabileceği kaydedilmişti.

Anlaşmanın, işçiler ve işletmeler için inovasyonu ile kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla ticaret ortaklığını derinleştireceği, ABD ile Tayvan arasındaki ticareti geliştireceği ifade edilmişti.

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