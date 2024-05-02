OECD Türkiye büyüme tahminini açıkladı

Türkiye'de yaklaşık son bir senedir para ve maliye politikasında yapılan değişikliklerin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Lombardelli, sıkı para ve maliye politikası, enflasyon gibi büyük bir sorun karşısında ekonominin en ihtiyacı olan adım olduğunu Türkiye'de enflasyon hala yüksek ancak düşmesini beklediklerini ve şu an Türkiye'de politika faizinin yüzde 50 ve bu seviyenin yılın geri kalanında ve muhtemelen 2025'in ikinci çeyreğine kadar korunması gerekeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Ayrıca, ondan sonra gevşeme görebileceklerini fakat bu büyük ölçüde enflasyonun seyrine bağlı olduğunu enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde çıpalandığından emin olmak amacıyla bu sıkı para politikasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Lombardelli, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdüğü bilgisini aktararak, 2024’te yüzde 3,4 ve 2025 yılında yüzde 3,2 büyüme öngördüklerini dile getirdi.

Bu kapsamda sıkılaştırıcı adımlar nedeniyle ekonomide bir miktar yavaşlama görüleceğini söyleyerek, para ve maliye politikasındaki sıkılaşma adımlarının ekonomiye yansımasının zaman aldığına vurgu yaparak Türkiye'de de enflasyonun düşmesinin zaman alacağını söyledi.