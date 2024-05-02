Huzurevindeki kadının son isteği gerçekleşti. Mutluluktan havalara uçtu

Kaynak: Haber Merkezi
Huzurevindeki kadının son isteği gerçekleşti. Mutluluktan havalara uçtu
Sosyal medyada yayılan olaya göre, Huzurevinde kalan bir vatandaşın isteği yerine getirildi.

Sosyal medyada yaşlı bir kadınla ilgili olay gündem oldu. Huzurevinde kalan yaşlı kadının son bir isteği vardı ve yerine getirildi.

Yaşlı kadın şöyle diyor:

Müdür beye söyletin ben müzik dinleyerek arabada gezmek istiyorum

Bir görevli kadının ise “Tamam bizde müdür beye iletelim o zaman” şeklinde cevap veriyor.

Daha sonra isteği gerçekleştirilen kadın Neşet Ertaş’tan “Sen benimsin ben senim” şarkısı açıldı.

MUTLULUKTAN ALKIŞ TUTTU

Daha sonra ise “Sev kardeşim” kardeşi açıldı. Birkaç şarkı daha dinletilen kadının isteği gerçekleştirildi.

Daha sonra müdürü öpen kadına müdür “Ara ara tekrarlayalım. Hoşuna gitti mi? diyerek sordu.

Kadın ise “Hoşuma gitti. Allah razı olsun” dedi. Görüntülerde arabada eğlenen kadının mutlu olduğu ve alkış tuttuğu görüldü.

Olay sosyal medyada da gündem oldu.

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