Fatih Erbakan’dan Devlet Bahçeli’ye olay yanıt: Dedem yaşında insansın…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a çok sert sözlerle yüklenmişti.

Bahçeli şu sözleri sarf etmişti:

"Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz onların nerede durduğunun kimlere hizmet ettiğini kuşkusuz herkes bilecek ve öğrenecektir.3-5 belediye almak siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecek, Allah da affetmeyecektir. Ayranları yok içmeye atla gidiyorlar çeşmeye. Cumhur İttifakı'nı zaafa uğratmak dışında gayeleri yok. Öyle insanlar vardır ki kalbi kof, dışı dost görünür. Öyle yaklaşırlar ki dışı hoş, özü boştur. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız, muhataplarımızın da böyle davranmalarını bekleriz. İsrail'in safına geçip Cumhurbaşkanlığı kabinesini yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra da Allah'a havale ederiz. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt olanların Türkiye'yi engelleme heveslerinin kursaklarında kalacağını cesaretle söyleriz."

ERBAKAN: DEDEMİZ YAŞINDA İNSAN

Gerçek Gündem'in haberine göre Erbakan, Bahçeli'nin sözlerine verdiği cevapta aralarındaki yaş farkını vurgulayarak şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz."

KAÇ YAŞINDALAR?

1 Ocak 1948 doğumlu olan Devlet Bahçeli, 76 yaşında. Fatih Erbakan ise 45 yaşında.