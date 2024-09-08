ABD tek motorlu uçak mısır tarlasına çakıldı! Kurtulan olmadı

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD tek motorlu uçak mısır tarlasına çakıldı! Kurtulan olmadı

ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu küçük uçağın ters dönerek mısır tarlasını düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Madison County Şerifliği'nden Yüzbaşı Darwin Dwiggins, Iowa eyaletinden Indiana yönüne doğru uçan bir uçağın inmek üzere olduğu Anderson Havalimanı yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Dwiggins, görgü tanıklarının iniş öncesi uçağın ters döndüğünü ve mısır tarlasına düştüğünü ifade ettiğini söyledi.

Düşen uçağın alev aldığını vurgulayan Dwiggins, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın düşüş sebebinin bilinmediğini ancak konuya dair inceleme başlatılması için bir müfettişin olay yerine gönderildiğini açıkladı.

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