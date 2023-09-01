ABD Türkiye’yi kuduz için riskli ülke ilan etti. 8 milyon hayvan sokakta yaşıyor

Türkiye'de sokakları saran sahipsiz hayvanlar, vatandaşlar için tehlike saçmaya devam ediyor. Özellikle başıboş sokak köpeği sorununun giderek daha yaygın hale geldiği Türkiye'de yaşanan yaralanmalar ve can kayıpları ise her geçen gün artıyor. DSÖ verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 10'u kadar sahipsiz hayvan bulunuyor. Bu tahmine göre Türkiye'de 8 milyon civarında sahipsiz hayvanlar sokaklarda yaşıyor.

ABD TÜRKİYE’Yİ RİSKLİ ÜLKE İLAN ETTİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayınladığı listeye göre, Türkiye, "köpek kuduzu açısından yüksek riskli ülkeler" listesinde yer alıyor. 10 Nisan 2023 tarihinde güncellenen listeye eklenen notta şöyle denildi:

“CDC, yüksek riskli köpek kuduzunun olduğu ülkelerden köpek ithalatını geçici olarak askıya alma kararını 31 Temmuz 2024'e kadar uzattı. Karar, köpeklerin son 6 ay içinde yüksek riskli bir ülkede bulunması halinde, kuduz riski yüksek olmayan ülkelerden gelen köpekleri de kapsıyor. CDC ayrıca yüksek risk grubunda olmasa bile, bu ülkelerden getirilen köpeklerin kuduza karşı aşılanmasını "şiddetle" tavsiye ediyor. Türkiye'nin olduğu risk listesindeki diğer bazı ülkeler ise şöyle: Afganistan, Burundi, Eritre, Hindistan, Moritanya, Nepal, Filipinler, Güney Afrika, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Zimbabve...”