Beşiktaş'ta istifa depremi

Beşiktaş yönetiminde flaş bir istifa kararı geldi.
Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, görevinden istifa kararı aldı.
Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
"Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Enis Ulusoy'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa bildirimi bugün (07.05.2024) itibariyle şirketimize ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ENİS ULUSOY KİMDİR?
Enis Ulusoy, 1981 Kayseri doğumlu olup Londra Amerikan Intercontinental University mezunudur.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
İngilizce bilmektedir.
Enis Ulusoy, Ulusoy Elektrik Yönetim Kurulu Üyesidir.
İlgili Haberler