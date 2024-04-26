ABD Ukrayna'ya Kırım'ı vurma yetkisi verdi

Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ukrayna'ya Kırım'ı vurma yetkisi verdi
Pentagon ile Ukrayna arasında son günlerde artan askeri görüşmelerden Rusya'yı sinirlendirecek bir karar çıktı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisinin ABD medyasına yaptığı bir açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne (AFU), yakın zamanda Kiev'e nakledilen uzun menzilli ATACMS füzeleriyle Kırım'daki tesisleri vurma yetkisi verdiği bildirildi. Çok sayıda Türkün yaşadığı Kırım bir süreden beri Rus işgali altında bulunuyor.

Pentagon yetkilisi tarafından yapılan açıklamada ATACMS saldırılarının "Kırım üzerinde daha fazla baskı" oluşturmayı amaçladığını ve işlerin planladıkları doğrultuda gitmesini umduklarını söyledikten sonra ATACMS'nin Ukrayna'nın işgal altındaki diğer bölgelerindeki Rus hatlarının gerisine saldırmak için de kullanılabileceğinin sinyallerini verdi.

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