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ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak

ABD, Ukrayna'ya mühimmat ve cephane desteği içeren yeni askeri yardım paketi açıklayacak.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 05:46
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ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak

ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın başkenti ziyaret edecek Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'nın gelecek haftalar ve aylarda ihtiyaç duyacağı yeni yardımlar hakkında görüşeceklerini bildirdi.

Ayrıca ABD'nin yarın Ukrayna'ya, halihazırda sahip oldukları HIMARS ve topçu sistemleri gibi sistemler için gerekli mühimmat ve cephane desteğini de içeren yeni bir yardım paketi açıklayacağını duyuran Kirby, yardımın detayına ilişkin bilgi vermedi.

Kirby, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Sergey Lavrov'un Yeni Delhi'deki G20 toplantısı marjında gerçekleştirdikleri görüşmeye de değindi. Koordinatör Kirby, Blinken'ın, Rusya'nın "Yeni START" nükleer anlaşmasından çekilmesini istemedikleri, Moskova'nın ABD vatandaşı tutsak Paul Whelan'ı serbest bırakması talebi ve Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceği mesajı olmak üzere olmak üzere görüşmede üç önemli konuyu aktardığını bildirdi. (AA)

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